Fosso Beveraggio "L’attività ispettiva continua senza soste"

"L’attività ispettiva e di controllo ambientale compiuta dal Comune di Grosseto continua senza sosta, soprattutto nelle aree prossime alla costa dove ogni estate si riversano oltre un milione di turisti e villeggianti". Con queste parole il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna rassicura i cittadini sul capillare controllo nel territorio compiuto dalle forze dell’ordine e risponde a quanti sollevano perplessità e dubbi sulle verifiche in corso.

Era stato il Forum Ambientalista, grazie all’interessamento di Roberto Barocci, a denunciare un inquinamento feroce di tutta la zona del Fosso beveraggio che dal quartiere di Barbanella porta le sue acque fino al Canale San Rocco. "Secondo gli ultimi rilevamenti – aveva denunciato Barocci – era stata trovata una concentrazione di Escherichia Coli, ovvero batteri fecali, con valori 400 volte superiori alla norma consentita. Quell’acqua, ricordiamo, va a finire al mare di fronte al Canale San Rocco".

Secondo Barocci dunque nel Fosso Beveraggio ci sono degli scarichi "abusivi fognari che il Comune deve prima controllare e poi sanzionare".

"L’Amministrazione Vivarelli Colonna si è da sempre contraddistinta per il continuo controllo sul territorio e lotta all’illegalità – si legge nella nota –. Già a maggio 2022, infatti, é stata emessa un’ordinanza sindacale tesa appunto a combattere gli allacciamenti delle acque reflue nel Fosso Beveraggio. L’ordinanza contiene, come ogni atto teso alla tutela della salute pubblica, aspetti di carattere ordinativo ed aspetti volti al controllo ed al rispetto delle normative vigenti, oltreché dell’ordinanza in particolare. Ovviamente il Comune di Grosseto ha dato corso all’attività di verifica nelle forme e nei modi dovuti, coinvolgendo oltre alla Polizia municipale anche il settore manutenzione, verde pubblico ed ambiente".

"I controlli, attualmente in corso – chiude il sindaco – comportano un’ attenta analisi dei risultati raccolti trattandosi di materia ambientale e coinvolgono altre autorità preposte alla tutela della salute pubblica ed al rispetto dell’ambiente. I trasgressori saranno interessati dagli atti conseguenti. Resta inteso che le eventuali istanze di accesso agli atti dovranno essere verificate dagli uffici competenti".