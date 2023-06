Forzano la porta di casa e rubano sessanta euro

I ladri tornano a far paura. Nella notte tra giovedì e venerdì i topi d’appartamento sono entrati in due abitazioni situate all’ingresso del paese di Montegiovi (comune di Castel del Piano) poco distanti tra loro. A raccontare l’accaduto è uno delle vittime. L’uomo è molto conosciuto anche a Castel del Piano perché lavora in Comune. "Sono andato a letto intorno alle 23.30 - spiega - e mi sono risvegliato intorno alle 6.30. Non mi sono accorto di niente. Ho capito che qualcosa non andava bene dal mio stato di salute, quando mi sono svegliato non mi sentivo bene, poi sono andato a cercare i pantaloni che li metto sempre vicino al letto e non c’erano. Allora mi sono recato verso l’ingresso e ho trovato la porta manomessa. Sul pianerottolo di casa c’erano la mia borsina, i pantaloni e la giacca della motocicletta. C’era anche il borsello, senza soldi". All’uomo sono stati rubati 60 euro, un colpo magro per i ladri ma resta la paura. Più o meno la stessa dinamica è stata registrata anche in un’altra abitazione. I ladri sono entrati di notte e hanno provato a rubare soldi contanti.