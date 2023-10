Forza Italia si mobilita per l’oblio oncologico

Oggi il Coordinamento provinciale di Forza Italia si mobiliterà per un’iniziativa sull’oblio oncologico. "Aderiamo convintamente alla giornata sull’oblio oncologico – afferma il coordinatore provinciale Azzurro, Roberto Berardi – A luglio, la Camera dei Deputati ha finalmente visto l’arrivo in aula della proposta legge di Forza Italia".

Si tratta di una legge che vuole cancellare una vera e propria discriminazione. " E’ necessario tutelare le persone guarite da tumori – ribadisce Berardi – prevedendo che esse non siano tenute a fornire informazioni sulla pregressa malattia trascorsi dieci anni dalle cure senza ricadute. Periodo che si ridurrebbe a cinque per chi ha avuto un tumore in età giovanile o pediatrica".

Una legge di civiltà, per assicurare a tutti i cittadini pari dignità. "Chi guarisce da un tumore oggi subisce discriminazioni – prosegue Berardi – . E’ così succede anche quando chiede un mutuo in banca per la casa, o un prestito per la macchina, se vuole stipulare una polizza vita, o un’assicurazione medica. Occorre che la malattia oncologica non penalizzi il giudizio di idoneità sulla persona. Forza Italia presenterà un ordine del giorno per chiedere a tutte le Istituzioni e a tutte le forze politiche di sostenere questa legge di civiltà. E’ una battaglia di civiltà".