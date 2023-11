Fortificazione spagnola, un’area in comodato. Se ne prenderà cura la Croce rossa

Un’area della fortificazione spagnola dello Stato dei Reali Presìdi è stata data in comodato d’uso dal Comune di Orbetello al Comitato Costa d’Argento della Croce rossa italiana. In questa zona è stato ricavato un piccolo giardino (con la manutenzione affidata ai volontari), una foresteria per i volontari esterni; un locale magazzino materiali della Cri ed una stanza per il servizio "emergenza freddo", progetto che ripartirà nei prossimi giorni. L’area è anche munita di antenna e impianti Tlc della Cri. La garitta, inoltre, dove è stata sistemata anche la bandiera della Cri, è stata oggetto di una ristrutturazione da parte delle competenti autorità.