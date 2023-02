Formimpresa di Confartigianato diventa agenzia per il lavoro

L’agenzia formativa Formimpresa è pronta ad allargare il suo raggio d’azione, fornendo nuovi servizi di accompagnamento alla ricerca di lavoro, diventando così una vera e propria agenzia per il lavoro. "Ci siamo accreditati come agenzia per il lavoro con la partecipazione al bando Go (Garanzia occupabilità lavoratori) – spiega Cristina Frascati, direttore di Formimpresa – che prevede il finanziamento di percorsi di ricollocazione lavorativa. Gli operatori di Formimpresa sono professionisti qualificati con un’esperienza decennale nel settore della formazione e dell’orientamento. Ciò che distingue Formimpresa dalle altre agenzie per il lavoro è il valore aggiunto di operare all’interno del sistema di Confartigianato, che conta oltre 2000 aziende artigiane associate. Il contatto diretto con queste aziende aumenta le opportunità della persona presa in carico di trovare lavoro. I settori su cui opera Formimpresa sono quelli tipici dell’artigianato, ma anche legati al commercio, ai servizi e alle nuove tecnologie". Per entrare in contatto con l’agenzia, il cittadino disoccupato deve recarsi al centro per l’impiego di Grosseto dove può chiedere di essere affidato a Formimpresa, che lo seguirà passo dopo passo nell’intero percorso di ricerca del lavoro, a partire dal servizio di orientamento. Durante l’orientamento verranno valutate le competenze con la ricostruzione delle esperienze formative e professionali del lavoratore, l’individuazione delle competenze maturate e spendibili nel mercato del lavoro e l’individuazione di eventuali gap di competenza. Dopo questo primo step, seguirà l’accompagnamento al lavoro. Formimpresa garantirà assistenza continua nella fase di candidatura e autocandidatura indicando suggerimenti per la corretta redazione del curriculum vitae e delle lettere di accompagnamento, fino all’affiancamento per la gestione consapevole ed efficace di colloqui e momenti di selezione. Infine, l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro: "Il vantaggio di avere un’agenzia del lavoro all’interno del sistema di Confartigianato è duplice – dice il presidente di Confartigianato Giovanni Lamioni – non solo per chi si rivolge a Formimpresa per avviare un percorso di ricerca di occupazione, ma anche per le stesse aziende consociate che possono esprimere il loro fabbisogno attraverso un canale diretto, richiedendo specifiche figure professionali. Ciò consente di orientare la formazione e garantire maggiori probabilità di successo nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, potendo contare su un network solido e ampio di imprese associate. Formimpresa fornirà alle aziende una risposta qualificata al bisogno di informazione, formazione e ricerca di personale specializzato".

Steven Santamaria