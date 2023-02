Formazione obbligatoria Lunedì inizia il corso per la somministrazione

Chi intende avviare un’attività nell’ambito della somministrazione alimenti e bevande deve aver frequentato, per legge, il corso di formazione obbligatoria Sab - Somministrazione di Alimenti e Bevande (Ex Rec). A tutti gli interessati Confcommercio Grosseto comunica che la prossima edizione del corso è in partenza. Nello specifico le lezioni, in presenza, inizieranno lunedì 27, per un totale di 90 ore. Le iscrizioni sono aperte. Per iscrizioni chiamare il numero 0564 470111 oppure scrivere a [email protected]