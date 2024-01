Formazione e prevenzione. Lotta alla violenza di genere. Corso di formazione ai cittadini

Importante iniziativa nel Comune di Sorano riguardante la formazione in materia di violenza di genere. La riunione si è svolta a San Giovanni delle Contee, presenti circa 50 partecipanti, per lo più donne. Il corso di formazione sulla violenza di genere e all’infanzia è stato promosso dall’associazione Casa di Hilde, impegnata in prima linea su questi fronti e che gestisce due case di accoglienza per le donne vittime di violenza. Al corso hanno dato il loro importante contributo due dottoresse che si occupano del Codice Rosa nell‘ospedale di Grosseto. L’avvocato Marcello Perugini, responsabile relazioni esterne della Casa di Hilde, ha sottolineato l’importanza di un volontariato ben formato per affrontare le complesse situazioni provocate da più forme di violenze a iniziare da quelle di genere e ha dato atto al Comune di Sorano e al sindaco di un convinto sostegno alle attività della Casa di Hilde. Il sindaco Pierandrea Vanni ha portato in primo luogo il saluto ai partecipanti al corso e poi ha sottolineato: "Ho fatto anche un ringraziamento non formale – ha ricordato Vanni – perchè dal volontariato viene un contributo importante su tutto il territorio".

Essere riusciti a mettere in piedi questa giornata per la Casa di Hilde è stato un importante traguardo, molti sono stati i partecipanti che hanno seguito le ore di formazione. La Casa di Hilde è un progetto che ha mosso i primi passi sul Monte Amiata e che nel tempo ha avuto modo, grazie all’impegno dei volontari, di farsi conoscere anche in altri luoghi delle province di Grosseto e Siena. Il progetto nasce per cercare di rispondere, nell’emergenza, a quelle necessità primarie della vittima di violenza offrendo così un luogo tutelato dove essere ospitata, la disponibilità di donne pronte ad accoglierla e assisterla fin dai primi momenti, un’organizzazione disposta a farsi carico anche delle spese necessarie a rendere umanamente dignitoso il suo soggiorno.

Nicola Ciuffoletti