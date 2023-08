Formazione e impiego WeMay pronta ad assumere

Si chiama WeMay ed è un’azienda pronta a investire sulle attività formative delle nuove generazioni con l’obiettivo di assumere e, per questo, ha aperto posizioni per il contact center presente sull’Amiata. La società è alla ricerca di addetto contact center e customer care e il percorso di reclutamento ha come obiettivo quello di selezionare e formare 15 figure per il successivo inserimento lavorativo nei contact center di Wemay Srl nella sede di Arcidosso. "In questi territori – spiega Maria Rita Menichetti, vicepresidente di WeMay – il rapporto di fedeltà tra dipendenti e azienda è più duraturo e quindi si riesce a capitalizzare meglio l’investimento fatto".

Al termine del percorso i candidati avranno acquisito le competenze per gestire il numero verde di Multiutilities di valenza nazionale, in particolare, tali figure dovranno fornire le informazioni relative alle bollette di luce e gas, rispondendo adeguatamente e tempestivamente alle richieste degli utenti e cercando di proporre eventuali soluzioni migliorative agli stessi. "Tra i nostri progetti c’è anche quello di aprire sportelli fisici in ambito energy", dice Menichetti. Il percorso di formazione avrà durata di 3 mesi e si svolgerà nella sede dell’Unione dei Comuni dell’Amiata grossetana. I 15 soggetti devono avere una serie di requisiti: diploma di scuola media superiore, ottime capacità relazionali, di ascolto, dinamicità e flessibilità. Il percorso è completamente gratuito e per i partecipanti è previsto un compenso come rimborso spese di 900 euro. Il termine delle iscrizioni è stato prorogato a giovedì 17 "La collaborazione con questa impresa – dice il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi – è iniziata con il progetto Santa Fiora Smart Village, ci lavorano già trenta persone del territorio. Quando il prossimo anno sarà inaugurata la nuova struttura a Bagnolo impianteranno lì la loro sede amiatina".

Nicola Ciuffoletti