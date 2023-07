"Formazione dei lavoratori fondamentale a Amiata: Confesercenti"

Densità di popolazione molto bassa, scarsità di capitale umano per rispondere alle richieste delle imprese di ogni settore (soprattutto personale specializzato), indice di vecchiaia superiore alla media regionale e reddito procapite, invece, più basso.

Non è un bel biglietto da visita quelle che emerge dai dati illustrati da Andrea Biondi, direttore di Confesercenti, con un focus particolare sulla zona amiatina e quela dlele Colline metallifere: "E senza capitale umano un territorio non può crescere – dice Biondi –: i problemi di ricerca di dipendenti stagionali nel settore turistico e non solo, sono lì a confermarlo".

Il direttore spiega poi le proposte al tavolo per il patto provinciale per il lavoro ed alla definizione delle azioni locali comprese nelle Strategia nazionale delle Aree interne.

"Stiamo lavorando su proposte fattive e strategiche calate nel contesto socio economico maremmano. Il territorio della zona Amiata-Metallifere-Grossetana ha una densità abitativa di 56 abitanti per kmq, ossia 13 della media regionale (163 abkmq). Oggi abbiamo 246 anziani ogni 100 giovani 0-14 anni, e il dato è superiore a quello medio regionale (215 per 100). Per la Maremma non è solo determinante investire nella formazione delle giovani generazioni, ma è necessario anche investire negli operatori attuali con l’obiettivo di stimolare la crescita delle loro competenze con progetti formativi ad hoc. Inoltre, è necessario investire per arginare il deterioramento del commercio locale, comprendendo che le piccole imprese dei negozi di vicinato sono fondamentali, fanno parte del tessuto sociale e contribuiscono direttamente alla prosperità, all’inclusione e al benessere dei cittadini".