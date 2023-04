Fondi per le scuole Lavori alle due mense

Il Comune ha ottenuto due importanti finanziamenti col Pnrr per migliorare l’offerta scolastica: la costruzione di un centro cottura a servizio dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia di Scarlino Scalo e dell’ampliamento dell’edificio di via Lelli, per la realizzazione della mensa scolastica. Grazie al Pnrr al Comune sono stati assegnati circa un milione e 200mila euro che serviranno per portare a termine le due opere. Intanto l’ufficio tecnico ha pubblicato all’Albo online e nella sezione del sito istituzionale (www.comune.scarlino.gr.it) "Bandi e gare", l’avviso pubblico per recepire le candidature delle ditte interessate ai due progetti. I budget a disposizione sono 207mila euro per il centro cottura e 755mila euro per la mensa di via Lelli. Le domande potranno essere inviate rispettivamente entro mercoledì 12 e mercoledì 19. "Le due nuove strutture andranno a completare l’offerta formativa delle scuole di Scarlino Scalo – dice l’assessore Giulianelli – un obiettivo che abbiamo raggiunto".