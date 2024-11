Fondi in centro. No al cambio di destinazione

La giunta comunale di Scarlino ha approvato una delibera fondamentale per il futuro del centro storico, che mira a rilanciarne la sua attrattiva commerciale e culturale. Con l’obiettivo di incentivare la rivitalizzazione dell’area, le nuove linee guida urbanistiche ed edilizie prevedono misure volte a stimolare l’apertura di attività commerciali e piccole imprese dedicate alla vendita di prodotti locali. "È un atto molto importante perché mira a tutelare e valorizzare il cuore del capoluogo – spiega l’assessore all’Urbanistica Cesare Spinelli (nella foto). Abbiamo stabilito di non permettere il cambio di destinazione d’uso da commerciale a residenziale per i locali che si trovano lungo via Roma, via IV Novembre e via Citerni questo per incentivare lo sviluppo di nuovi esercizi commerciali. L’iniziativa è mirata a preservare il valore storico e culturale di Scarlino, incentivando un afflusso costante di residenti e visitatori attraverso il potenziamento del commercio locale. La delibera rappresenta un primo passo verso un progetto più ampio di riqualificazione urbana e turistica, che coinvolgerà anche il decoro urbano, la pedonalizzazione e la valorizzazione delle tradizioni artigianali del territorio". Per attuare le nuove disposizioni, il Comune ha incaricato il responsabile del settore Sviluppo e assetto del territorio e attività produttive, che si occuperà di implementare le misure necessarie. "Questo processo – conclude Spinelli – rappresenta un’opportunità per valorizzare le eccellenze locali e potenziare l’attrattiva turistica di Scarlino, integrando il centro storico con il tessuto economico della comunità".