Fondi destinati alla Provincia ’Recuperati’ quasi 4 milioni

Ha avuto un primo esito positivo la riunione al Mit, tra il presidente dell’Unione Province Italiane e il ministro Matteo Salvini, durante la quale è stato stabilito che nella conversione in legge del decreto per le infrastrutture saranno restituite alle Province i 350 milioni di euro per il 2025 e 2026 tagliati dal Decreto milleproroghe. Per la Provincia di Grosseto saranno restituiti quindi 3 milioni e 900mila euro.

"La levata di scudi di tutti i presidenti delle Province italiane – afferma Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto – da nord, a sud, al centro, di ogni colore politico, unità e coordinati da Upi, ha dato un primo risultato positivo, anche se ci hanno accordato per il momento solo la restituzione delle risorse delle due annate 2025 2026. Alla Provincia di Grosseto mancano ancora ulteriori 3 milioni e 300mila euro. Dal 2018 al 2024 le Province hanno impegnato il 93% delle risorse assegnate. L’impegno è quello di utilizzare appieno anche queste risorse, portando avanti le progettazioni ei lavori per garantire una rete viaria adeguata, sicura ed efficiente, recuperando il tempo perduto che questa situazione di limbo ha determinato".

Soddisfazione espressa anche da Fabrizio Rossi, parlamentare di FdI. "Questo – dice – è un segnale concreto di attenzione da parte dell’esecutivo Meloni verso i territori e le loro esigenze reali. In questo modo verranno accelerati gli investimenti a sostegno della manutenzione di strade e infrastrutture locali. Il ripristino dei fondi per le Province è fondamentale per garantire sicurezza, viabilità e servizi essenziali, soprattutto nelle aree interne del Paese, incluse la Toscana e la Maremma".