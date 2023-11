Fondazione Capalbio: Sebastiani nel Cda. Entra al posto della dimissionaria Biagi

Fondazione Capalbio, Riccardo Sebastiani è il nuovo membro del Consiglio di amministrazione. La nomina è stata decisa dopo che Lucia Biagi ha comunicato al sindaco Gianfranco Chelini le sue dimissioni dal Cda per motivi personali. "L’esperienza in Fondazione è stata per me anzitutto una sfida – ha specificato Lucia Biagi – oltre che un’occasione di arricchimento e crescita personale. Desidero ringraziare il sindaco per la fiducia accordatami, per il sostegno che mai mi ha fatto mancare e per l’attenzione che ha sempre dedicato alle sue attività senza mai sottrarsi al dialogo e al confronto, dimostrandosi capace di indicare soluzioni agli immancabili problemi". Al suo posto Riccardo Sebastiani, imprenditore turistico-alberghiero e titolare del residence Valle del Buttero. "Ringrazio calorosamente Lucia Biagi non solo per la competenza e la generosità con la quale ha svolto il suo lavoro, ma soprattutto per l’amore dimostrato alla comunità capalbiese durante il suo mandato – dice il sindaco Gianfranco Chelini –. Anche per me è stato un arricchimento l’interlocuzione costante, che comunque è destinata a continuare, con Lucia Biagi e anche per questo la ringrazio affettuosamente. Allo stesso tempo diamo il benvenuto a Riccardo Sebastiani, consapevoli che si inserirà all’interno di un sistema rodato". Sebastiani coadiuverà, all’interno del Cda, Federica Giacon e la presidente Maria Concetta Monaci.