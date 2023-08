"Follsonica by Night: Oggi Madame al Parco Centrale di Follonica"

Sul palco del Parco Centrale oggi per il "Follonica Summer Nigths" è in programma il concerto di Madame. Domani invece torna l’appuntamento con il "Follsonica Big Night", una maratona all’insegna della musica con successi rivisitati e pezzi inediti che accenderanno il palco richiamando migliaia di persone. L’apertura dei cancelli è alle 18 con le attività organizzate da AltriMondi, alle 18.30 salirà sul palco la band punk rock Black Hole. Alle 19 presentazione del libro "Live!" di Davide Morresi, con Valentina Santini e Vincenzo Trama, mentre alle 20 arrivano Duvan de Assis insieme ai vincitori del Meet Music e Highersound III Catu e Sgb. Alle 20.30 salirà sul palco Masu, alle 21.30 i Minerva 40 e, infine, alle 22.30 i Quartiere Coffee. Sarà una serata speciale, a ingresso gratuit. Andrea Gozzi, organizzatore del Follsonica lo definisce "un festival per gruppi emergenti locali nato 17 anni fa, una vetrina importante in cui i giovani artisti sono i veri protagonisti".