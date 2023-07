Follonica, torna "Il Paese del Ben-Essere" per sostenere la prevenzione

Ritorna oggi per il secondo anno, a Follonica, "Il Paese del Ben-Essere". Si tratta di una manifestazione itinerante, giunta alla sesta edizione, organizzata da "Insieme in Rosa" in occasione con i comitati locali di Avis e Croce Rossa, per creare l’occasione di sperimentare strumenti e tecniche volti a ristabilire armonia, a sviluppare un equilibrio psicofisico e uno stile di vita sano. Azioni che sono alla base della prevenzione e che rappresentano un sostegno forte ed efficace in momenti di disagio e di cura. Una giornata in cui saranno impegnate circa trenta volontari e altrettanti operatori del benessere che daranno vita a un grande gesto d’amore. Un momento di ascolto, una carezza. E c’è n’è per tutti i gusti: si potrà scegliere tra le esperienze di gruppo come una bella camminata oppure il laboratorio di educazione psicosomatica, la conferenza ayurvedica, la danza del ventre. Fino alle yoga e alle pratiche più profonde di meditazione. Poi ci sono i massaggi individuali, esperienze olistiche e riflessologia. Spazio anche ai piccoli che per l’intera giornata potranno approfittare del "truccabimbi", del laboratorio della gentilezza o dello spazio creativo. "Consigliamo la prenotazione al numero 3341415167 – spiega Donatella Guidi, presidente della onlus – questa volta il ricavato servirà all’acquisto di una sonda, per rilevare il linfonodo sentinella nei pazienti affetti da tumore al seno e da melanoma, all’ospedale di Grosseto".