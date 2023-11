"Follonica: Terminate le Operazioni di Raccolta Straordinaria dei Materiali Alluvionati"

A Follonica sono terminate proprio in questi giorni le operazioni di raccolta straordinaria dei materiali alluvionati da parte di Sei Toscana. I cittadini intanto dovranno seguire le procedure standard per il conferimento dei propri rifiuti ingombranti. È possibile portare i materiali direttamente al centro di raccolta di via Amendola, aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, oppure prenotare il servizio di ritiro a domicilio. Per la prenotazione è possibile chiamare il numero verde di Sei Toscana – 800127484 – attivo dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17, il venerdì dalle 9 alle 13 (gratuito sia da rete fissa che mobile). Il ritorno proseguirà anche nei prossimi giorni. Oppure si potrà procedere alla prenotazione del ritiro direttamente online www.seitoscana.itritiro-ingombranti.