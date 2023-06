Follonica, Sindaco premia gli atleti del Galileo Follonica Hockey 1952

Una stagione con risultati sportivi eccellenti che merita il riconoscimento di tutta la città. Nella sala Tirreno, il sindaco Andrea Benini ha premiato gli atleti del Galileo Follonica Hockey 1952 che hanno partecipato alla stagione agonistica 20222023 dimostrando di essere i migliori d’Italia. Un’occasione per festeggiare i grandi risultati sportivi raggiunti dalla società, in particolare i titoli italiani delle squadre Under 13 e Under 17 che hanno vinto il campionato nazionale nella propria categoria. Questi i giocatori premiati. Under 13: Andrea Asta, Massimo Stoluto, Cristian Donati, Nicholas Bacci, Matteo Tonarelli, Christian Galgani, Niccolò Moda, Filippo Giabbani, Diego Bracali, Leonardo D’Agostino; allenatore Massimo Bracali. Under 17: Ernesto Maggi, Alessandro Frare, Mattia Polverini, Edoardo Fabbri, Federico Asta, Francesco Margheriti, Adriano Maggi, Gabriele Talarico, Riccardo Biancucci, Elia Riva; allenatore: Franco Polverini.