Follonica si racconta Cento storie da ascoltare alla biblioteca della Ghisa

"Topografia Sensoriale Partecipata" è un progetto artistico di Masiar Pasquali in cui ha registrato 100 racconti di 100 persone di tutte le età e provenienze che hanno intrecciato la propria vita con Follonica. I racconti saranno ascoltabili in un ambiente di privazione sensoriale nei suggestivi sotterranei della Biblioteca della Ghisa nell’area ex-Ilva. Un luogo finora mai utilizzato, raramente aperto, che viene restituito per la prima volta alla comunità. Sarà visitabile gratuitamente da sabato all’8 ottobre da 10 persone alla volta. Il progetto poggia le sue basi su un intenso lavoro antropologico e sociologico durato cinque mesi. I narratori hanno scelto e raccontato un luogo della città per loro importante, significativo, un luogo che ha fatto di loro quello che sono. Queste voci, vanno a dipingere un affresco di Follonica, dei suoi luoghi pubblici e privati, scomparsi o trasformati, del suo modo di essere e apparire attraverso gli sguardi e le esperienze personali dei narratori. Tra i narratori ci sono studenti e studentesse, negozianti, stranieri, non vedenti, professionisti, sportivi, vecchi follonichesi, persone con fragilità, imprenditori e imprenditrici, insegnanti: tutti loro hanno condiviso un pezzo di sé davanti a un microfono. Nessuna delle loro voci avrà un nome e non ci sarà un elenco dei luoghi narrati in modo che non ci possa essere una sovrastruttura o un pregiudizio sul racconto ma si possa porre la massima attenzione alle parole e alle emozioni. Alcuni luoghi tornano nei racconti, ma risultano sempre diversi come diversa è la persona che li racconta e quello che ha passato.

"Il progetto è stato finanziato e condiviso dal Comune – ha detto l’assessore Catalani – per un’intensa collaborazione sia per l’individuazione delle persone ma, anche e soprattutto, per la condivisione degli spazi scegliendo i sotterranei della biblioteca come un luogo privilegiato dove poter ospitare un’installazione così significativa e importante. Abbiamo avviato, in tutti questi anni, un’intensa collaborazione con tutta la società civile di Follonica cercando di costruire con loro progetti culturali attraverso il mondo delle associazioni ma anche con i singoli cittadini in modo che ci fosse una attivazione dal basso. Il fatto che questa mappa della città restituisca voce ai cittadini lo rende quindi un progetto affine al nostro progetto politico".