Follonica, paura al pronto soccorso. Uomo minaccia medico e due infermiere: “Vi uccido tutti”

Follonica (Grosseto), 26 aprile 2023 – Un uomo si è presentato al punto di primo soccorso di Follonica (Grosseto) per essere curato al volto tumefatto ma quando i sanitari hanno iniziato a medicarlo avrebbe reagito aggredendo verbalmente e minacciando due infermiere e un medico dicendo “Vi uccido tutti”.

Per questo sono stati allertati i carabinieri, intervenuti al presidio sanitario e poi è stato deciso di trasferire il paziente all'ospedale di Grosseto dove l'uomo ha preferito recarsi autonomamente. È accaduto la notte scorsa.

Al momento, da quanto appreso, ai militari non sarebbe stata presentata alcuna denuncia nei confronti del paziente, un uomo di circa 30 anni che era arrivato al presidio di Follonica accompagnato dalla madre e che avrebbe spiegato di aver il volto tumefatto a causa di un'aggressione subita in strada.

“Servono postazioni di sicurezza”

Sull'episodio stamani è intervenuto l'Ordine delle professioni infermieristiche di Grosseto, esprimendo “piena solidarietà alle due colleghe e al medico aggredito, la notte scorsa, al Punto di primo soccorso di Follonica”. “Questa - afferma il presidente di Opi Grosseto Nicola Draoli - è una situazione che ormai, purtroppo, fa parte del quotidiano. Stiamo verificando se ci sono le condizioni per costituirci parte civile”.

"Auspichiamo - prosegue Draoli - che vengano messi in essere, anche in vista dell'estate e almeno per il periodo notturno, delle postazioni di sicurezza, soprattutto in quei presidi che più sono a rischio per il numero ridotto degli operatori presenti e per l'isolamento, anche fisico, in cui si trovano. Il punto di primo soccorso di Follonica è certamente uno di questi luoghi, perché ha registrato un numero di aggressioni ed episodi violenti”.

La direttrice sanitaria della Asl Toscana sud est: “Violenza assurda”

Secondo quanto poi spiegato dalla Asl Toscana sud est, quanto accaduto la notte scorsa ha provocato “tanta paura e una infermiera sotto choc ricoverata in osservazione al pronto soccorso dell'ospedale di Grosseto, per fortuna già dimessa”.

“Siamo tutti scossi e indignati per questo ennesimo e grave episodio di violenza contro il nostro personale - afferma poi Simona Dei, direttrice sanitaria della Asl Toscana sud est -, a nome anche di tutta la direzione voglio esprimere la vicinanza e solidarietà a chi ha subito questa violenza assurda. Purtroppo da tempo - prosegue - stiamo assistendo a un susseguirsi di aggressioni nei confronti di medici, infermieri e operatori sanitari, ma episodi di violenza sono segnalati anche su avvocati e insegnanti, quindi un fenomeno che riguarda diversi settori della società civile. In tutti questi casi violenza verbale e fisica non sono altro che due facce della stessa medaglia. Il nostro poi non è un problema solo della sanità - ammonisce la ds -, le aggressioni e le violenze negli ospedali e nei luoghi di cura riguardano tutte le istituzioni e bisogna lavorare insieme per evitare il ripetersi di fatti dolorosi e tragici come l'omicidio della dottoressa Capovani a Pisa”.

Sostegno al personale sanitario è stato poi espresso dal sindaco di Follonica Andrea Benini.

“Sappiamo che questo fatto si inserisce in una situazione di grave difficoltà del personale medico e infermieristico - afferma -, proprio per questo motivo da tempo abbiamo chiesto che venga incrementato il numero del personale presente al punto di primo soccorso di Follonica, soprattutto dei medici. Il personale ha il diritto di lavorare in tranquillità e in piena sicurezza. In queste ore ho parlato con la direzione sanitaria e con i carabinieri e abbiamo previsto un incontro per favorire la sicurezza dei lavoratori e le lavoratrici".