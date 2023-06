Follonica, oggi spettacolo teatrale per sostenere "Insieme in Rosa"! Oggi alle 17.30 al Casello idraulico di Follonica, commedia teatrale "Il vestito della sposa" con ingresso a 10€ a sostegno di "Insieme in Rosa". Ricavato per l'ecografo portatile per carcinomi alla tiroide all'ospedale Misericordia di Grosseto.