"Follonica: Marrini (FdI) denuncia degrado e cittadini esasperati"

"Il sindaco Benini e il vicesindaco Pecorini si vantano di aver reso più accessibile la spiaggia di Pratoranieri grazie ai lavori sul lungomare, ma intanto siamo nel cuore dell’estate e in tante altre zone della città regna il degrado". Sandro Marrini, consigliere di FdI, denuncia con amarezza alcune criticità nella città del golfo. "La rotatoria davanti al supermercato Pam, una delle più trafficate e la prima per entrare in città, è un colabrodo - sottolinea Marrini – Un pessimo biglietto da visita per i turisti che arrivano a Follonica, ma anche un pericolo per ciclisti e motociclisti. Corti Nuove è l’unico quartiere privo di cassonetti, con la spazzatura gettata sui marciapiedi che diventa facile preda dei gabbiani. Inoltre, in alcune zone è meglio lasciare le auto con i finestrini abbassati, altrimenti c’è il rischio che qualche vandalo, indisturbato, li infranga". Poi chiude: "I follonichesi da anni si lamentano del fatto che i camperisti parcheggiano ovunque ma il Comune non fa niente".