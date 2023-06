Follonica liberata, che festa Celebrazioni, dibattiti e convegni

Il 24 giugno 1944 i partigiani liberavano Follonica dal nazifascismo. Quest’anno, in occasione del 79esimo anniversario, l’Anpi, con il patrocinio della Amministrazione Comunale e la collaborazione di Isgrec, ha organizzato una giornata piena di eventi e presentazioni. La giornata di domani inizierà alle 10 con il momento di celebrazione istituzionale in sala Consiliare, dove verranno presentati i lavori del progetto portato avanti dall’Anpi e dal liceo di Follonica dal titolo "Resistenza, storia del territorio, memoria" che ha impegnato le classi quinte nell’anno scolastico 2022-2023. La manifestazione in sala Consiliare continuerà con l’intervento della direttrice di Isgrec, Ilaria Cansella, per fare il punto sulle prospettive di approfondimento su Resistenza e Antifascismo nella nostra città e per completare le riflessioni sul progetto dell’Anpi e del Liceo in cui l’Isgrec è partner di riferimento sui criteri di ricerca storica. L’intervento del sindaco Andrea Benini chiuderà la celebrazione istituzionale della mattina. Gli eventi della giornata di celebrazione si sposteranno poi alla sala Tirreno e al giardino del Casello Idraulico. In Sala Tirreno, alle 18 verrà presentato il libro "Cento pagine Controvoglia" di Nedo Bianchi e Flora Bonelli, che costituisce un progetto di ripubblicazione delle opere di Pilade Rotella, facente parte del gruppo della banda di Tirli in qualità di comandante. Al Giardino del Casello Idraulico, invece, alle 21, sarà presentato, con l’autore Sacha Naspini (nella foto), il libro "Villa del Seminario". Il romanzo, con trame di fantasia, si ispira a quanto accaduto a Roccatederighi, dove, nel 1943, il Seminario, immobile di proprietà vescovile, divenne campo d’internamento transitorio per avviare centinaia di ebrei ai campi di sterminio. "La celebrazione in sala consiliare non intende essere una manifestazione retorica – afferma Claudio Bellucci, presidente Anpi sezione Virio Ranieri – la nostra sezione intende proseguire nella direzione della valorizzazione della memoria resistenziale dei luoghi e delle persone del nostro territorio, facendone base di valori e principi, memoria attiva, su cui costruire il futuro. La Resistenza, la Costituente, hanno prodotto la nostra Costituzione su cui si innerva la nostra Repubblica democratica e antifascista".