Follonica in lutto, è morto il suo "Colonnello"

Quella di ieri per Follonica è stata una giornata davvero triste. E’ infatti stato trovato morto, ucciso per un malore a 55 anni, un personaggio conosciutissimo: Giacomo Cordovani, da tutti soprannominato "Il Colonnello" ma anche "Cecio". E’ stato il padre Valerio a trovarlo in terra nella sua casa, ormai privo di vita. Era andato a cercarlo perchè non aveva risposto alle sue innumerevoli telefonate della mattina. Allora ha deciso di andare a controllare e Giacomo se n’era andato lasciando tutta la città nel dramma e nello sconforto di aver perso uno dei personaggi più conosciuti anche nel mondo della politica e del sociale. Suo padre Valerio Cordovani infatti è stato un grande esponente del partito socialista di Follonica e la sua famiglia ha gestito per molti anni, essendone la proprietaria, l’albergo Eden. E alla gestione della struttura, ma soprattutto alla cucina (che per lui era diventata una vera e propria passione), il "Colonnello" aveva dedicato tutta la sua vita. Ma per Cordovani c’era stato anche un passato come impiegato di banca prima che il richiamo dei fornelli fosse troppo forte per tenerlo lontano. Una passione che aveva reso unica: era infatti uno dei cuochi più conosciuti a livello locale. Negli anni ha anche lavorato in altri ristoranti del Golfo, e anche in diverse pizzerie. Per un periodo aveva anche lavorato all’estero, ai Caraibi, a Santo Domingo dove tra l’altro aveva anche messo su famiglia. Lascia quattro figli. Da giovane ha anche un passato da calciatore e la sua grande passione è sempre stata la Fiorentina. La salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale a disposizione della Procura. Probabile che il magistrato disponga l’autopsia per chiarire le cause della morte che è stata improvvisa. Migliaia i messaggi che sono arrivati tramite i social per salutare quell’uomo che era conosciuto per essere uno dei migliori cuochi del Golfo ancora in circolazione.