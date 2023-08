Follonica Hockey, cambio al vertice: l'avvocato Ciullini presidente a Follonica

L’avvocato Franco Ciullini è il nuovo presidente del Follonica Hockey. Subentra a Idia Petrini, che rimane come responsabile del settore giovanile. Già vicepresidente e factotum della società, Ciullini dà il via al nuovo corso. "Ringrazio Andrea Cordovani che diventa vicepresidente onorario – ha detto Ciullini –. Obiettivi? dare continuità al movimento seppur in ristrettezze economiche. Vogliamo coinvolgere più persone possibile per portare avanti il nostro progetto sui giovani del nostro vivaio. Il prossimo anno avremo 10 ragazzi in prima squadra che sono nati al Capannino". Questo il nuovo organigramma del Follonica Hockey: Franco Ciullini (Presidente), Andrea Cordovani (vicepresidente onorario), i consiglieri sono Anna Guarguaglini, Idia Petrini (settore giovanile), Patrizia Bartoli, Claudio Poggioli, Simone Pantani (ds), Leonida Romualdi, Patrizio Forci, Massimo Pagnini, Federico Malloggi, Francesca Fusco, Valentina Palandri, Cristian Moda e Asia Coneri.