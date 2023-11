Follonica Gavorrano, secondo appuntamento con la psicologa sportiva

Follonica, 20 novembre 2023 - Secondo appuntamento con la psicologa sportiva, la dottoressa Marika Di Benedetto, per il progetto “Genitori in campo” organizzato dalla società Follonica Gavorrano. L’incontro di venerdì ha visto impegnati i genitori dei ragazzi 2010 e 2009. La dottoressa ha descritto loro i comportamenti e gli stili genitoriali da prediligere per collaborare con i figli nell’età preadolescenziale, un’età delicata e spesso difficile da gestire. I genitori si sono mostrati pronti ad accogliere gli insegnamenti e i consigli della psicologa riguardo il rapporto e il supporto da dare al figlio all’interno della sfera sportiva, comprendendo quindi la crucialità del loro ruolo per creare un contesto sano di sport e divertimento. Questo secondo incontro ha permesso ai genitori di affrontare più da vicino i loro dubbi e preoccupazioni, che potranno essere ancor più sviluppati nel prossimo incontro, in cui verrà avviata un’attività pratica. La partecipazione e l’interesse dei genitori si è mostrato quindi attivo anche in questa giornata, dimostrando l’importanza degli appuntamenti.