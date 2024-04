"Follonica è terra di nessuno. L’Amministrazione non fa niente"

"L’estate è ormai alle porte e, con la stessa puntualità con cui spuntano i funghi dopo la pioggia, a Follonica si ripresentano i soliti problemi che, in numerosi decenni di amministrazione, il centrosinistra non è riuscito a debellare". Sandro Marrini, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, non usa mezzi termini per denunciare alcune criticità che attanagliano la città del Golfo. "Follonica ormai è diventata terra di nessuno, una zona franca in cui chiunque, residenti o turisti, può fare ciò che vuole e restare praticamente impunito Niente da obbiettare sul lavoro svolto dalle forze dell’ordine, come Carabinieri, Finanza o Municipale, il cui operato è sicuramente encomiabile in considerazione delle ristrettezze economiche e di personale in cui sono costrette a lavorare. Per queste criticità, la responsabilità è esclusivamente dell’Amministrazione".

"Il Comune ormai dà disposizione ai vigili urbani di fare esclusivamente multe a chi non parcheggia correttamente il proprio veicolo, indorando l’amara pillola a residenti e turisti inferociti con la promessa di futuri, numerosi stalli per la sosta che, in prossimità dell’estate, ancora non sono stati realizzati prosegue Sandro Marrini –. Chi abbandona i rifiuti in modo indiscriminato o chi lascia le deiezioni del proprio cane riesce sempre a farla franca. Ormai abbiamo perso il conto delle dichiarazioni fatte da Benini per quanto riguarda l’incremento dell’organico della Polizia municipale, costretta a fronteggiare".