Follonica, donna con problemi psichici cerca di aggredire i sanitari al punto di primo soccorso

Follonica (Grosseto), 8 luglio 2023 – Violenza contro gli operatori sanitari venerdì sera, 7 luglio, al punto di Primo soccorso di Follonica da parte di una utente in evidente stato di alterazione. Lo rende noto la Funzione pubblica Cgil.

«Questa volta - spiega il sindacato - si è trattato di una donna con problemi psichiatrici e di dipendenza da sostanze, conosciuta dai servizi sociali, che si è scagliata contro la porta e il campanello dei locali che ospitano il servizio della rete di emergenza-urgenza territoriale, nel tentativo di aggredire il personale», spiega il sindacato.

La porta è «dotata di videocitofono che viene tenuta chiusa proprio come primo filtro di sicurezza e per prevenire le aggressioni. Fortunatamente i carabinieri allertati dai presenti sono arrivati in tempi piuttosto rapidi, ma questo non toglie nulla alla gravità dell'ennesimo episodio di violenza fra i tanti che oramai con una certa regolarità prendono di mira gli operatori sanitari».