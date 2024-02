Follonica ci crede fino in fondo. Gol vittoria a 17’’ dal termine

Vittoria per 3-2 conquistata a 17 secondi dalla fine per il Consorzio Maremmano Cave Follonica sulla pista di Bassano.

Arriva a 10’39’’ dall’inizio il gol per il Follonica con Francesco Banini che è svelto a ribattere in porta un tiro dalla distanza di Montigel. Dopo solo due minuti arriva l’occasione del pareggio per il Bassano, con Scuccato per un fallo su Silva, ma il giocatore veneto non riesce realizzare il tiro di prima. Ma al minuto 13’36’’ arriva il pareggio: Silva esegue perfettamente un tap in su assist di Scuccato. Si va così negli spogliatoi per l’intervallo.

Nel secondo tempo le occasioni migliori le crea il Bassano ma il solito Barozzi protegge in modo egregio la sua porta neutralizzando gli attacchi di Silva, Pozzato e Guimaraes. È ancora Francesco Banini che, con un tiro dalla distanza, trova il raddoppio per il Follonica a 8’38’’ dalla fine della partita, ma il Bassano non ci sta e Guimaraes rimette tutto in parità. Sembrava tutto finito ma negli ultimi 30 secondi Guimaraes a tu per tu con Barozzi si fa parare dall’estremo difensore azzurro un’incredibile occasione, occasione che nel cambio di fronte Montigel invece non sbaglia ribattendo a rete un tiro di Davide Banini.

FOLLONICA: Barozzi, Mugnaini, Buralli, D. Banini, F. Pagnini, M. Pagnini, F. Banini, Bonarelli, Montigel, Maldini All. Silva

Reti: F. Banini (F), Scuccato (B), F. Banini (F), Guimaraes (B), Montigel (F)