"Follonica: bilancio comunale in equilibrio tra nuovi progetti e gestione ordinaria"

"Quello di Follonica è un bilancio comunale in perfetta salute e che risulta essere in equilibrio tra i nuovi progetti e la gestione ordinaria". Lo ha detto l’assessore Francesco Ciompi in occasione della seduta del Consiglio comunale. L’assessore ha infatti portato tra i punti all’ordine del giorno il bilancio di previsione 2024/2026 e il piano delle alienazioni e valorizzazioni. Durante la seduta Ciompi ha illustrato i vari capitoli che compongono il bilancio. Tra questi la tassa di soggiorno della quale 350 mila euro sono stati impegnati in diversi interventi: 70 mila euro per il verde cittadino, 100 mila per l’arredo urbano, 50 per gli interventi in spiaggia e 80 mila per i lavori in via Petrini. Infine, 50 mila euro sono stati stanziati per la riqualificazione della piazza del Teatro Fonderia Leopolda. Due capitoli importanti sono poi dedicati alla politica sociale e allo sport: "L’assistenza scolastica e i servizi dedicati alle persone con disabilità ha visto un importante aumento dei costi e per scelta politica – ha affermato l’assessore – abbiamo aumentato le risorse senza effettuare tagli. Continuiamo ad investire nello sport, mantenendo i capitoli di spesa già previsti negli anni precedenti e preparando i fondi per alcuni investimenti". C’è poi, e ha un peso rilevante, la sezione dedicata all’Ilva, con tutti gli interventi di riqualificazione e rigenerazione previsti e programmati.