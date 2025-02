Follonica abbraccia il Carnevale: "Re Zeus" ha issato la bandiera

Era vestito da Zeus. Il Dio del cielo greco ha dato il via ufficialmente al carnevale di Follonica. Fabio Bandini, 70 anni, follonichese e Senzunese doc, da "Re Carnevale" ha fatto partire ieri pomeriggio la tradizionale sfilata insieme alle reginette dei rioni. Il carro ha percorso via Bicocchi, via Albereta ed è arrivato in piazza Guerrazzi in riva al mare, dove è stata issata la bandiera del Carnevale di Follonica alla presenza della filarmonica G. Puccini, appuntamento che ha definito ufficialmente l’inizio del Carnevale 2025. Dopo l’alzabandiera, il carro con re e reginette è tornato in via Albereta, ha percorso via Parri per raggiungere piazza Sivieri dove sono state presentate le miss. Il sindaco Matteo Buoncristiani ha salutato il nuovo sovrano del buonumore consegnando virtualmente le chiavi della città a Re Carnevale. "Ascoltate la mia voce – ha detto Re Carnevale nel classico discorso di insediamento – Non vi parlo di guerre tra Dei, ne di lotte per il potere, ma di una città che, pur lontana dall’olimpo, riflette in se l’energia degli uomini e dei mortali. Parlo di Follonica, una città che nelle sue strade e nel cuore dei suoi abitanti conserva una scintilla di quella gioia che solo noi, immortali, possiamo comprendere nella sua piena potenza". Re Carnevale ha fatto un vero e proprio elogio alla città: "Follonica, che tra le sue terre accoglie il mare e il vento e che col suo carnevale vive un’esplosione di colori, suoni, maschere e danze che unisce i mortali in un abbraccio festoso, dimentichi per un breve istante delle fatiche quotidiane. oh, come le maschere di questo carnevale, indossate e tolte, così anche noi divinitá ci nascondiamo dietro sembianze mutevoli, ma non perdiamo il nostro scopo più alto: donare, guidare, sperare". "E’ ufficialmente iniziato il carnevale di Follonica – hanno detto il sindaco Matteo Buoncristani e l’assessore al Demanio Stefano Boscaglia – Abbiamo anche messo a disposizione un servizio straordinario di pulizia delle spiagge, così che Follonica si presenti al meglio in questa occasione di festa per la comunità, che al contempo attrae visitatori e turisti dalla provincia, dalla regione e non solo". "Il lavoro di squadra viene prima di tutto – affermano Danilo Baietti, assessore all’Ambiente e Alberto Aloisi, presidente del Consiglio comunale con delega ai rapporto istituzionali con gli stabilimenti balneari - e ci permette di offrire uno spettacolo ancora più completo a tutti coloro che verranno nella nostra città in questi weekend di febbraio". Oggi intanto si svolgerà la prima sfilata dei carri.