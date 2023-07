Follonica a Sinistra "Cittadella necessaria"

"Alcuni esponenti del centrodestra, da Pizzichi a Aloisi, hanno criticato la bontà dell’Operazione Cittadella, recentemente approvata dal consiglio comunale". Inizia così "Follonica a Sinistra". "Queste critiche sono in primo luogo curiose perché gli stessi consiglieri del centrodestra si sono astenuti nel consiglio durante la votazione. Ma se fossero davvero così critici avrebbero dovuto votare contro. Il Comune costruirà la Cittadella del carnevale, il nuovo centro della protezione civile, gli archivi comunali e i cantieri comunali. Con la cittadella e il centro della protezione civile risponderemo a due forti esigenze del volontariato follonichese – chiudono – Sappiamo che i Project devono essere scritti con estrema attenzione e che i cronoprogrammi per la realizzazione delle strutture vanno seguiti con attenzione. Per questo diamo mandato al nostro assessore Francesco Ciompi e al nostro consigliere Enrico Calossi di seguire tutti i passaggi con attenzione, per un’operazione condivisibile e positiva".