FolloGavo, serve un’altra bella prova

Dopo gli "scossoni" dell’ultima settimana oggi il Follonica Gavorrano prova a rialzarsi in campionato. Accertato il passaggio del turno agli ottavi di Coppa Italia di Serie D dopo aver battuto la Sangiovannese – con la prossima gara della competizione che si giocherà mercoledì 4 dicembre alle 14.30 al Malservisi-Matteini contro il Livorno – il Follonica Gavorrano oggi sarà in casa del Ghiviborgo, formazione che si trova in seconda posizione a 22 punti alla pari con il Seravezza.

Nonostante le quattro sconfitte consecutive in campionato, il Follonica Gavorrano si presenterà dopo il successo in Coppa Italia che ha ridato morale all’ambiente, nonostante alcuni infortuni che stanno condizionando soprattutto il reparto di centrocampo.

"Andremo a Ghiviborgo concentrati – sottolinea mister Marco Masi –, perché è una squadra che sta facendo un campionato importante, che segna molto e qualche volta subisce, ma che fa tanto palleggio in un campo non grandissimo dove la palla viaggia veloce. Abbiamo preparato bene la gara e vogliamo affrontarla altrettanto bene perché vogliamo tornare alla vittoria anche in campionato".

Per quanto riguarda gli ultimi precedenti tra le due squadre dopo le fusioni societarie, ovvero da quando si chiamano Ghiviborgo e Follonica Gavorrano, nella scorsa stagione sono arrivati un pareggio per 2-2 tra le mura amiche e una vittoria esterna per 0-1, mentre nell’annata precedente era stato il Ghiviborgo ad avere la meglio in casa con una vittoria per 3-2, oltre a un pareggio per 0-0 al Malservisi-Matteini.

Tra gli ex di giornata il portiere biancorossoblù Giulio Manrrique Antonini, al Ghiviborgo nella stagione 2022/23, Marino nell’annata 2018/19 (quando si chiamava Ghivizzano) e Andrea Zini nella stagione 2022/23.