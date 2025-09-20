FolloGav a caccia del tris. Si gioca con l’Altotevere

Francesco Baiano ed i suoi ragazzi vanno a caccia della terza vittoria di fila. Il Follonica Gavorrano torna in campo nell’anticipo di oggi alle 15 in casa del Vivi Altotevere Sansepolcro per la terza sfida del girone E di serie D. Per i biancorossoblù la terza di campionato sarà importante per dare continuità ai risultati e al gioco espresso nelle prime due uscite del girone E di Serie D e ai due passaggi del turno di Coppa Italia (i minerari si confronteranno, il prossimo 8 ottobre ai trentaduesimi, contro il Valmontone).

In vista del turno infrasettimanale di mercoledì prossimo, con il Follonica Gavorrano impegnato in casa con il Terranuova Traiana, il gruppo di mister Francesco Baiano affronterà così l’anticipo di oggi alla ricerca del terzo successo consecutivo – dopo le vittorie con Cannara e Poggibonsi – ritrovando dopo una stagione di assenza il Vivi Altotevere Sansepolcro allo stadio comunale Buitoni.

I padroni di casa sono invece reduci dalla sconfitta esterna in casa del Tau Altopascio, mentre nella prima giornata hanno battuto lo Scandicci. Nella stagione 2023/24 le due formazioni si erano incontrate tre volte: le due in campionato avevano visto un pareggio per 0-0 e una sconfitta casalinga per 0-2, mentre in Coppa Italia il Follonica Gavorrano aveva passato il turno vincendo per 3-1 tra le mura amiche.

Per ritrovare impegni precedenti tra le due formazioni bisogna poi fare un balzo alla stagione 2015/2016, con un pareggio per 1-1 tra l’allora Gavorrano e il Vivi Altotevere Sansepolcro e una vittoria per 3-0 per i padroni di casa in terra aretina. Ex di giornata saranno da una parte l’esterno/trequartista Mattia Alagia, impegnato a Gavorrano nella seconda parte della stagione 2016/17, mentre in biancorossoblù ci sarà Alain Fremura, a Sansepolcro nella seconda parte della stagione 2023/24.