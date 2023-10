"In arresto cardiaco, accasciato su un ramo”: folgorato mentre pota olivo, i soccorsi

Castiglione della Pescaia, 23 ottobre 2023 – Minuti interminabili, durante i quali la prontezza di un vicino è stata fondamentale. E’ ancora grave in ospedale l’uomo di 46 anni folgorato dai cavi dell’alta tensione mentre con alcuni strumenti stava potando un olivo. Accade a Castiglione della Pescaia, in località Pian di Rocca, nella giornata di domenica.

Che l’uomo aveva dedicato ai suoi olivi. L’uomo aveva in mano il decespugliatore ed era su una scala quando lo strumento ha toccato i cavi. Ha quindi subito una forte scossa che gli ha fatto immediatamente perdere i sensi.

Era in arresto cardiaco e fortunatamente alcuni parenti hanno dato l’allarme. E’ stato un vicino, come riferisce Maremmaoggi, a intervenire praticando il massaggio cardiaco insieme ad alcune persone della zona che si sono alternate nelle primissime manovre rianimatorie. Il pronto intervento del 118 ha consentito poi il trasporto con Pegaso in ospedale. Le