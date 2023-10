Folgorato mentre pota l’olivo

E’ rimasto folgorato mentre stava potando un olivo nel giardino di casa e adesso si trova in terapia intensiva al Misericordia di Grosseto. L’episodio è accaduto ieri mattina in località Pian di Rocca, nelle campagne di Castiglione della Pescaia e protagonista dell’incidente è un uomo di 48 anni abitante nella frazione e che lavora come manutentore in noto villaggio turistico della costa. L’episodio è accaduto mentre il 48enne stava svolgendo dei lavori di potatura nel suo giardino e stava utilizzando il decespugliatore. Lo strumento di lavoro ha toccato i cavi della linea elettrica e l’uomo, folgorato da una scarica elettrica, immediatamente si è accasciato su un ramo della pianta. Fortunatamente non era solo. La zia che era con lui ha iniziato a urlare tanto da richiamare l’attenzione dei vicini che subito sono corsi sul luogo dell’incidente. I soccorritori inizialmente non avevano ben chiaro la scena poi, quando hanno visto l’uomo accasciato sui rami della pianta, hanno in primo luogo portato l’uomo a terra. In attesa dei soccorsi sanitari sul 48enne sono stati effettuati massaggi cardiaci e a questi fortunatamente sono seguiti segnali di speranza. Dopo non molto è arrivato Pegaso (è atterrato a pochi metri dall’incidente) e gli operatori sanitari, prima di trasferirlo Misericordia dove si trova adesso, hanno proseguito con le manovre di soccorso. Al momento il 48enne è ricoverato in terapia intensiva. L’uomo, molto conosciuto a Castiglione della Pescaia, ha riportato anche ustioni alle mani e tracce di bruciature sono state trovate anche sulla scala.