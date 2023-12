‘Foglie al vento’ e ‘La chimera’ allo Stella

Da oggi a martedì 26 al cinema Stella sono in programma i film "Foglie al vento" di Aki Kaurismaki e "La chimera" di Alice Rohrwacher. Proiezione extra di questa settimana per la rassegna "Fuori orario" è il documentario "Kissing Gorbaciov", in programma sabato alle 19 con il festival Resistente per il progetto "Libri Resistenti". Ecco quando saranno proiettati i film: "Foglie al vento" oggi alle 17, domani 21.15, sabato alle 17, domenica alle 17 e 18.30, lunedì 25 alle 17 e 21.15 e martedì 26 alle 19.30 e alle 21.15. "La chimera" invece oggi alle 21.15, domani alle 17, sabato alle 21.15, lunedì 25 alle 18.30, martedì 26 alle 17. Infine Kissing Gorbaciov è in programma sabato alle 19. Il film di Kaurismaki, candidato ai Golden Globe, racconta le solitudini di Holappa e Ansa, un uomo e una donna che si incontrano una notte a Helsinki. I due hanno vite difficili segnate dal disagio e dalla precarietà. Decidono di andare al cinema per il loro primo appuntamento e da quel momento inizia una travagliata storia d’amore. Tra alcolismo e famiglie disfunzionali, in un continuo rincorrersi, Holappa e Ansa devono imparare ad amare di più loro stessi e la vita.

"La chimera" di Alice Rohwacher (nella foto) è ambientato negli anni 80, nel mondo clandestino dei "tombaroli" e racconta di un giovane archeologo inglese coinvolto nel traffico clandestino di reperti archeologici.