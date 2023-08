Focus sulla Maremma Lotta all’evasione, agli sprechi e ai furbetti Finanza a tutto campo

Domani alle 18.30 altro appuntamento interessante con i talk show pubblici (con ingresso libero e gratuito) alle Terme Marine Leopoldo II, a Marina di Grosseto. Ospiti dell’incontro saranno due colonnelli della Guardia di finanza, ovvero l’attuale comandante provinciale di Grosseto Nicola Piccinni e il collega che lo ha preceduto prima di prendere servizio al Comando provinciale di Livorno Cesare Antuofermo che è rimasto molto legato al nostro territorio.

Sarà un talk show di servizio, per spiegare qual è il lavoro che impegna giornalmente i finanzieri che, per entrare nelle Fiamme gialle, devono superare un concorso pubblico.

La Guardia di finanza è un Corpo di Polizia che dipende direttamente dal ministro dell’Economia e delle Finanze. Tra i suoi compiti ci sono la lotta all’evasione fiscale, il contrasto del gioco illecito, i controlli sulla spesa pubblica (in particolare sugli incentivi alle attività produttive), sulle uscite comunitarie e sulla spesa sanitaria, il contrasto alla contraffazione di marchi e alla pirateria audiovisiva e l’attività di sorveglianza in mare, per fini di polizia finanziaria. Oltre a quelli di Polizia e quindi legati anche all’ordine e alla sicurezza. Le Fiamme gialle (si chiamano così perché le mostrine che portano sul colletto si chiamano anche "fiamme") sono strutturate in quattro aree operative: finanziaria, economica, giudiziaria e, appunto, sicurezza. Il personale è suddiviso in quattro ruoli: finanzieri, ispettori, ufficiali e sovrintendenti.

Ascoltare Piccinni e Antuofermo sarà molto interessante per capire la strategia operativa, la collaborazione con i cittadini, e qual è la situazione in una provincia "appetibile" come la nostra e non nuova a pericolosi tentativi di infiltrazione.

La Guardia di finanza ha anche l’obiettivo di assicurare che i soldi pubblici siano utilizzati in modo trasparente ed efficiente per garantire migliori e sempre maggiori servizi alla collettività, contrastando le truffe, le appropriazioni indebite, gli abusi e gli sprechi.

Motto araldico del Corpo "Nec recisa recedit" ("Neanche spezzata retrocede"), risale al 1933 e sembra che sia stato opera di Gabriele D’Annunzio, il poeta soldato.

"Sono davvero orgoglioso e felice per la presenza al talk show dei due colonnelli delle Fiamme gialle, che conoscono bene il territorio e che – dice Amedeo Vasellini, general manager delle Terme e del Granduca – con Giancarlo Capecchi, sono certo che daranno vita ad una conversazione di grande interesse e di straordinaria attualità.Tutti sono invitati a partecipare, e tutti sono benvenuti, l’ingresso è gratuito come il parcheggio e anche l’intrattenimento, a fine talk show con gli ospiti".

Anche il prefetto Paola Berardino ha garantito la sua presenza. La Guardia di finanza è presente in Maremma, oltre che con Gruppo e Nucleo, nella sede centrale di piazza del Popolo a Grosseto, con le Compagnie di Follonica e, Orbetello, e le Tenenze di Castiglione della Pescaia e Porto Santo Stefano.