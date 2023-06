Focus sui bilanci pubblici Tutte le spese in Comune

Openpolis, fondazione indipendente che promuove progetti per l’accesso alle informazioni pubbliche, ha diffuso in questi giorni i dati relativi alle "spese per la gestione delle amministrazioni locali", ovvero – si spiega – quelle ritenute "fondamentali per il funzionamento degli enti e l’erogazione dei servizi".

Il dato è relativo ai consuntivi 2021.

L’amministrazione svolge tutta una serie di funzioni necessarie per la vita di comunità. All’interno dei bilanci comunali è presente una missione di spesa relativa a tutte le spese legate al funzionamento dei Comuni.

Si comprendono ad esempio tutte le spese per l’amministrazione e il funzionamento degli organi esecutivi e legislativi, oltre ai servizi di pianificazione economica e per i servizi finanziari e fiscali.

Ma si includono anche le uscite relative alla gestione del personale e al funzionamento di determinati comparti come l’anagrafe e l’ufficio tecnico, oltre a tutte le attività di comunicazione istituzionali.

Sull’Amiata è il Comune di Arcidosso che spende di più in termini di spesa assoluta per servizi istituzionali, pari a 1.955.640,69 euro con una spesa pro capite per servizi istituzionali pari a 462,76 euro.

Il Comune di Roccalbegna è il Comune che invece sostiene la spesa più alta pro capite per servizi istituzionali, pari a 1.413 euro a fronte di una spesa assoluta per servizi che si ferma a 1.304.870,97 euro.

Ecco i dati degli altri comuni amiatini, prima i dati relativi alla spesa per servizi e poi quelli pro capite: Castel del Piano, 1.392.578,30 euro, 289,64 euro; Castell’Azzara, 652.849,41 euro,497,98 euro; Santa Fiora,1.650.369,56 euro,664,13, euro; Semproniano, 786.401,43 euro, 799,19 euro e Seggiano, 1.141.487,03 euro, 1.161,23 euro.

Numeri simili se si scende in collina: il Comune di Sorano registra 997.228,43 euro di spese per servizi, 322 euro pro capite, il Comune di Pitigliano 1.246 762.51 euro, 345.56 euro e infine il Comune di Manciano, 2.651.306.09 euro ovvero 372.74 euro per cittadino.

Nicola Ciuffoletti