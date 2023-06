Focus su Ambiente e Finanza Sostenibilità e imprenditoria Le scelte che fanno la differenza

"Ambiente & Finanza, normativa e azioni sostenibili": è un argomento centrale nella vita di oggi. Nella vita di tutti. E nelle attività, non ultima quella bancaria. E Banca Tema, insieme al Polo Universitario Grossetano, ha voluto rendere un servizio importantissimo alle comunità di riferimento, a tutte le loro componenti, chiarendo, con il meglio dei professionisti di questa materia, come verranno normati gli aspetti etici, sociali, ambientali, economici, di sostenibilità e quale valore avranno nel nuovo rapporto che si stabilirà e al quale anche l’Europa ci chiama. Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il prefetto Paola Berardino, non si sono limitati al saluto istituzionale ma hanno espresso sostegno e apprezzamento all’iniziativa di Banca Tema e anche di condivisione dei contenuti oggetto dell’incontro e di disponibilità ad essere parte del progetto che Banca Tema e Università hanno elaborato per un vicinissimo futuro.

Ad aprire i lavori è stata Gabriella Papponi Morelli, presidente del Polo Universitario Grossetano, che ha sottolineato "come la collaborazione con la banca del territorio sia stata e sia ancora fondamentale per favorire, partendo dalla Maremma, una terra che all’ambiente deve la sua ricchezza, non solo la sensibilizzazione al rispetto della nuova normativa, ma anche un passo avanti nella cultura ambientale. L’università c’è ed è vicina a Banca Tema e al territorio tutto nelle sue varie espressioni".

"La sostenibilità – ha detto il professor Angelo Riccaboni dell’Università di Siena – rappresenta un tema complesso, che coniuga rispetto dell’ambiente, equità sociale e tutela delle legittime esigenze economiche delle popolazioni, e che si traduce per le imprese in una sfida decisiva, un’opportunità, un percorso da cogliere al fine di accrescere la propria competitività e prosperità, con il coinvolgimento di tutti gli stakeholders, le parti interessate, e dei territori di riferimento. Importante essere consapevoli che i costi del non agire sarebbero molto più gravi di quelli dell’agire. Le imprese dovranno essere parte della soluzione, perché è giusto ed etico, per adeguarsi alla nuova sensibilità green dei consumatori ed investitori, ma anche a fronte di considerazioni economiche, perché dall’economia circolare può derivare risparmio, capacità di attrazione di nuovi talenti e professionalità e mitigazione del rischio. E le Banche sono al centro di una complessa articolazione normativa ed hanno accresciuto le competenze in questo ambito, al fine di supportare al meglio, in questa transizione, le piccole e medie aziende, cuore dell’economia italiana".

Enrico Bernardini, responsabile delle politiche ambientali, climatologia e sostenibilità, della Banca d’Italia è stato chiarissimo.

"I cambiamenti climatici – ha detto – determinano impatti economici e finanziari molto rilevanti per le famiglie, per le imprese e sul sistema economico più in generale rendendo necessaria una misurazione precisa dei rischi di transizione e fisici da parte delle banche che devono poter acquisire dalle imprese dati precisi al riguardo. Il 2022 è stato in Toscana, rispetto agli ultimi 20 anni, l’anno più caldo con minori piogge medie concentrate in pochi mesi e con maggiori periodi siccitosi. Dei prestiti alle imprese non finanziarie, alla fine del 2019, il 51% era esposto al solo rischio di transizione, il 28% al solo rischio fisico e il 13% a entrambi. Solo il 35% non era esposto ai rischi climatici. Una ricerca della Banca d’Italia ha dimostrato che l’esposizione è più alta per banche molto piccole (Bcc) con portafogli localmente concentrati. La copertura assicurativa per rischi climatici e catastrofali è del 35% rispetto al 22% medio in Europa. Nei prossimi anni è attesa un’espansione della raccolta principalmente per la copertura dei rischi di inondazione e grandine. Le aspettative di vigilanza per le banche locali sono orientate in particolare su competenze e responsabilità integrate sui profili Esg, estensione orizzonte temporale per la valutazione dei rischi, raccolta dati, valutazione della materialità dei rischi climatici, rafforzamento delle metodologie di misurazione e delle pratiche di concessione del prestito, monitoraggio e gestione del rischio; mitigazione dei rischi e adattamento ai rischi. La stima dei rischi climatici dovrà entrare nei processi ordinari di gestione bancaria".