Focus su ambiente e finanza "Abbiamo un ruolo centrale per la crescita sostenibile"

GROSSETO

Francesco Carri, presidente di Banca Tema, è certo che le banche abbiano un ruolo centrale nel piano d’azione dell’Unione Europea, per finanziare la crescita sostenibile con obiettivi mirati: orientare i flussi di capitale verso un’economia più sostenibile, integrare la sostenibilità nella gestione dei rischi, promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine.

Il Parlamento europeo dichiarò l’emergenza climatica nel novembre 2019 e la Commissione europea presentò nel dicembre 2019 il Green Deal Europeo con la tabella di marcia per raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050. L’Unione Europea mira ad ampliare e standardizzare le informazioni fornite agli investitori, in relazione ai prodotti finanziari con caratteristiche ambientali o anche sociali, per migliorare la compatibilità dei prodotti finanziari e permettere agli imprenditori di valutarne meglio il livello di sostenibilità. Lo scorso 28 febbraio è stato raggiunto un accordo, che a breve verrà applicato, nel quale Consiglio e Parlamento europeo stabiliscono le prescrizioni per le "obbligazioni verdi europee". L’Eba, l’autorità bancaria europea, nella sua relazione sulla concessione e il monitoraggio dei prestiti, insieme alla Bce e a Bankit, mette in evidenza il ruolo centrale delle banche che dovranno incorporare i rischi legati ai cambiamenti climatici e all’approccio delle imprese all’ambiente.

"E’ indispensabile – ha detto Carri – che le imprese si organizzino per fornire alle banche una corretta informativa delle loro caratteristiche in tema di rischio climatico e ambientale e, in tal senso, le banche dovranno favorire, insieme all’Ordine dei commercialisti e alle associazioni di categoria, la massima collaborazione perché orientino il loro agire verso la sostenibilità. Questo incontro è il primo di una serie di appuntamenti per costruire insieme un futuro migliore per tutti noi. Banca Tema è attrezzata ed è a disposizione della nostra comunità, così come tutti il Gruppo Bcc Iccrea a livello nazionale".

Puntuale e preciso, anche come riferimenti all’operatività di Banca Tema, l’intervento del direttore generale Fabio Becherini.

"Banca Tema – ha detto – è impegnata a realizzare il proprio Piano di sostenibilità comprensivo delle iniziative dirette della Banca e di iniziative rivolte alla clientela. In relazione alle strategie Esg (Ambiente, Società e Governance) vengono presi in considerazione: emissioni di CO2, i consumi di energia, il gender gap e il gender pay gap, iniziative e finanziamenti a sostegno del territorio, iniziative e finanziamenti a supporto dei soci, clienti ed imprese, tipologia ed ore di formazione per dipendenti ed esponenti aziendali. Prosegue poi, con grande soddisfazione, la collaborazione con Legambiente. Già nel 2004 firmammo una convenzione che ha favorito la realizzazione di sistemi e tecnologie attinenti alle energie rinnovabili tramite interventi finanziari a tasso agevolato. Nel 2013 la convenzione si è allargata a Federcasse e riguarda energie rinnovabili, efficienza energetica, risparmio idrico, mobilità sostenibile, settori strategici dal punto di vista ambientale, come gli acquisti verdi la salvaguardia e valorizzazione del territorio. Nel 2022 si ampliano i contenuti al settore agricolo con i prodotti per amor di Maremma: lotta agli incendi, alla siccità, alla desertificazione, agevolazione alle aziende agricole per realizzare impianti fotovoltaici, che vogliono diventare bio, per prevenire e difendersi dai danni dei predatori. E infine le buone pratiche di Banca Tema (partnership societaria con Legambiente, Cna e Confartigianato) dal 2007, per favorire le iniziative legate alle energie rinnovabili, la realizzazione della prima filiale bancaria in classe energetica A, l’adesione al Consorzio Bcc Energia che ci consente di approvvigionarci di energie provenienti da fonti rinnovabili e con un costo inferiore, riduzione dei consumi di carta e altro. Stiamo già lavorando per rafforzare il dialogo con il mondo imprenditoriale, e il primo accordo è già stato stipulato con Confindustria Toscana Sud. Ma altri sono già pronti per essere siglati e resi operativi".