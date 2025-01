"Focarazza days" e gare di panforte

Continuano gli appuntamenti dedicati alle festività natalizie organizzati con il sostegno del Comune di Manciano. L’ingresso a tutte le iniziative è gratuito.

Fino a lunedì a Saturnia continuano i "Focarazza Days" in piazza Vittorio Veneto.

Oggi alle 18 a Marsiliana, per la rassegna dedicata alla terza età "Natale insieme", secondo evento al Bar di Sara, in collaborazione con la Proloco, si terrà il torneo di Panforte con pasta e alle 21 l’associazione musicale culturale ’Diego Chiti’ terrà un concerto all’Oratorio di San Martino sul Fiora. Alle 21.30 alle stanze della chiesa di Poggio Murella il torneo di panforte organizzato dalla Proloco.

Domani, per la rassegna "Natale insieme", due appuntamenti alle 21: a San Martino sul Fiora, la Proloco organizza nella sua stanza la tombola, mentre l’associazione Velcha propone il torneo di panforte alla Stanza della musica di Manciano.

Domenica a Marsiliana al palazzetto dalle 14.30 torna l’animazione per i piccoli con la Proloco e l’Admo e dalle 15.30 a Poggio Murella si terrà la tradizionale Befana poggiaiola. Lunedì si conclude la rassegna "Il Cuore del Natale" con Cuoricina Animazione: al Palazzetto dello sport di Manciano dalle 15.30 ci saranno Gigi Saltimbanco e Balloon per bimbi. Sempre alla stessa ora in piazza della Chiesa a Poggio Murella la Proloco locale ha in programma la "Befana dei piccoli".