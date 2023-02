"Flùvia", l’assistente virtuale per i cittadini In una settimana ricevuti 2500 messaggi

"We love chatbot", partenza ad alto gradimento su fiora.it. Flùvia, per gli amici Flù, ha ricevuto oltre 2500 messaggi in una settimana. Lanciata nel giorno di San Valentino, la nuova assistente digitale accompagna la navigazione di coloro che consultano il sito www.fiora.it. La community di AdF apprezza la forte spinta alla digitalizzazione e all’innovazione che anima l’azienda e lo sta dimostrando anche con l’accoglienza riservata a Flù: efficace e smart, a disposizione 24 ore su 24, offre risposte rapide ed esaustive, guidando i clienti nella navigazione del sito web e facilitando l’accesso a informazioni e risposte, in particolare sugli interventi di manutenzione programmata per il miglioramento delle infrastrutture e alle domande più comuni e frequenti.