Fitness all’aria aperta. Due giorni di benessere

L’Amiata è una montagna di sport, molte sono le attività fisiche che si possono praticare negli immensi spazi che questa montagna offre e il Comune di Santa Fiora, in collaborazione con le associazioni sportive locali ha messo in piedi una "due giorni" per offrire un ventaglio di esperienze sportive. L’appuntamento con l’outdoor è domani e domenica con dimostrazioni e prove pratiche gratuite per adulti e bambini di varie discipline sportive. La manifestazione è stata promossa in occasione dell’inaugurazione di due nuovi spazi pubblici dedicati all’attività sportiva: domani alle 10 è prevista l’inaugurazione dell’area fitness all’aperto realizzata dal Comune con un investimento di 120mila euro nell’ambito della riqualificazione della fascia verde attorno al campo sportivo. L’area fitness è un percorso con attrezzi per l’allenamento delle varie parti del corpo, composto dall’ellittica, steep, l’area calisthenics con barre per trazioni, walker, twister pendul, crunch, combo per lavorare l’interno coscia, leg press, squat, up-dip, vogatore, pectoral machine e shoulder press. Domenica, alle 10, sarà inaugurato lo skillpark realizzato davanti al teatro Camilleri: un percorso per mountain bike fatto di piccoli ostacoli e strutture in legno, che ricreano l’effetto di lievi pendenze, pensato per bambini e neofiti interessati ad apprendere le tecniche di base per andare in bici. I due spazi resteranno sempre aperti e fruibili da tutti. E in occasione dell’inaugurazione faranno da scenario ad una parte delle iniziative dell’evento "Santa Fiora Wellness Show", dando la possibilità agli interessati di effettuare prove gratuite con la presenza degli istruttori. La due giorni di "Santa Fiora Wellness Show" prevede tante attività, dal fitness, al tiro con l’arco, dal pattinaggio alla pole dance, e i luoghi dove si svolgeranno le attività sono l’area fitness, il parco Gambrinus, il campetto polivalente delle elementari. Domenica alle10 si terrà l’inaugurazione dello skillpark realizzato davanti al Teatro Camilleri con attività a cura di Amiata Freeride, alle 10.30 partenza dal teatro Camilleri per affrontare in bici con Amiata Bike i percorsi ad anello recentemente inaugurati.