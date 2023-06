Firenze Rocks Il Morellino è protagonista

Tutto pronto per la quinta edizione di Firenze Rocks, in scena oggi e domani alla Visarno Arena del Parco delle Cascine, che quest’anno ospiterà alcune delle band più importanti del panorama internazionale: The Who, Maroon 5, Tom Morello, Jake Shears, Lucio Corsi, D4VD, Piqued Jacks, The Reytons, le Distanze, i Soci e molti altri. Nel backstage dell’evento fiorentino, il Consorzio Morellino di Scansano sarà ancora una volta tra i protagonisti, con una selezione di oltre 40 etichette tra le tipologie Riserva e Annata che firmeranno alcuni momenti all’interno degli spazi dell’area hospitality con God Save the Wine, partner dell’evento, e saranno anche disposizione della band nel backstage. Gli ospiti, grazie alla guida di Andrea Gori, avranno la possibilità di conoscere le sfumature e le peculiarità produttive del Morellino di Scansano, una versione unica di Sangiovese Toscano che nasce in un territorio che guarda al mare. La vicinanza alla costa, infatti, conferisce ai vini morbidezza, tannini non troppo marcati e soprattutto freschezza, caratteristiche ideale per questi primi giorni di quasi estate. "Con grande piacere – spiega Bernardo Guicciardini Calamai, presidente del Consorzio – rinnoviamo questa partnership che ci porta ad essere presenti in un palcoscenico perfetto per far apprezzare la particolarità del Morellino di Scansano Docg, un vino unico nel panorama dell’enologia italiana che si dimostra versatile per più occasioni di consumo".