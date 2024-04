Fiocco azzurro in casa Lanzano. E’ nato Federico

Un lieto evento in casa Nuova Grosseto Barbanella. Martedì alle 11.30 è nato Federico Lanzano, figlio di Mattia che ha vestito in passato i colori della squadra cittadina e che da anni collabora con la società di via Australia, nonché nipote del presidente Domenico. Il bambino, del peso di 3,8 chilogrammi, è nato nell’ospedale Misericordia di Grosseto. A tutta la famiglia Lanzano e alla mamma Lisa Boccini vanno le più sentite felicitazioni da parte di tutta la Nuova Grosseto Barbanella e anche da parte della redazione de La Nazione.