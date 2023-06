Fine vita: incontro nella sala consiliare

Si svolgerà sabato in sala consiliare (situata al pianoterra del palazzo comunale) un importante incontro dal titolo "La tutela delle scelte nel fine vita: conoscere per rendere viva la legge 219" dedicato all’importanza delle cure palliative. L’appuntamento a partire dalle 16 ospiterà diversi interventi e per i cittadini dei comuni amiatini sarà un’importante occasione per conoscere, in maniera approfondita, un argomento delicato e non molto conosciuto, ma importante per la comunità. Ne parleranno il primo cittadino di Castel del Piano, Michele Bartalini, la dottoressa Anna Paola Pecci, direttore UF Cure Palliative, il dottor Fabrizio Rossi, medico palliativista della zona distretto Amiata Grossetana e Colline Metallifere e la dottoressa Tania Barbi, direttore di zona del distretto e società della salute. L’evento ha il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Castel del Piano.