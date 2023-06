Finanza, impegno a tutto campo Scoperti 52 evasori totali

Celebrato nel Salone d’Onore del Comando Provinciale della Guardia di finanza il 249° Anniversario della fondazione. È stata l’occasione per una visita del prefetto di Grosseto, Paola Berardino, che ha incontrato tutti i comandanti di reparto. Nel 2022 e nei primi cinque mesi del 2023 la Guardia di finanza di Grosseto ha eseguito 670 interventi ispettivi e 406 indagini delegate dalle magistrature in tutti gli ambiti della propria missione istituzionale, per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia. Le attività investigative e di analisi sui crediti d’imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica hanno permesso di accertare frodi per 1,5 milioni di euro. Sono stati sequestrati beni e valori pari a complessivi 276 mila euro. Sono stati individuati 52 evasori totali, che hanno evaso imposte dirette ed Iva per 13 milioni di euro. In materia di emersione del lavoro, sono stati individuati complessivamente 26 lavoratori irregolari. Scoperti 8 casi di evasione fiscale internazionale. Gli interventi eseguiti hanno portato alla constatazione di materia imponibile ed Iva sottratti a tassazione per oltre 3,5 milioni di euro. I soggetti denunciati per reati tributari sono stati 45. Il valore dei beni sequestrati, quale profitto dell’evasione e delle frodi fiscali, è risultato di 434 mila euro. Avanzate proposte di sequestro per equivalente, rispetto ad imposte evase oggetto di reati fiscali, per 6,5 milioni di euro. L’impegno a tutela della corretta destinazione delle misure introdotte dalla legislazione emergenziale non ha riguardato solo i bonus fiscali ma anche i contributi a fondo perduto e i finanziamenti bancari assistiti da garanzia, oggetto di 39 controlli che hanno portato alla denuncia di 7 persone per l’indebita richiesta o percezione di oltre 520 mila euro. Complessivamente, gli interventi in materia di spesa pubblica sono stati 156. Nell’ambito del piano anticorruzione, ammonta a 130 mila euro il valore dei provvedimenti cautelari. È stata intensificata l’attività finalizzata ad individuare contributi finanziari pubblici percepiti indebitamente ovvero in assenza dei presupposti giuridici. In materia di fondi strutturali e spese dirette sono stati segnalati 18 responsabili per una frode accertata di 4,4 milioni euro. Sul fronte degli strumenti finanziari messi a disposizione dell’Ue per favorire la politica agricola e della pesca sono stati sottoposti a controllo 11 milioni di contributi erogati. Le relative attività d’indagine hanno portato alla scoperta di somme indebitamente percepite o richieste per 230 mila euro, con 5 persone denunciate. Scoperti illeciti per oltre 350 mila euro, con denuncia di 37 persone.