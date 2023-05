Finale di Coppa a Bagno. Mansi: "Onorati di aver ospitato la kermesse"

Aria di Coppa Italia e bella giornata di festa quella di domenica scorsa al "Malservisi-Matteini". Di scena la finalissima del trofeo di categoria serie D, che ha visto contrapposte le formazioni del Pineto e del Giana Erminio, entrambe vincitrici dei rispettivi gironi e arrivate in fondo alla competizione che vede impegnate, a inizio stagione, oltre 170 squadre. Società ospitante dopo la vittoria del torneo della scorsa stagione, l’Us Follonica Gavorrano ha avuto il piacere di vedere sul proprio terreno di gioco, tirato a lucido dalla ditta Galardini Sport, i due sodalizi che il prossimo anno affronteranno il campionato di Serie C. Per la cronaca, partita spettacolare quella messa in atto dai ventidue in campo. Grande orgoglio inoltre per la dirigenza biancorossoblù per aver ospitato l’evento. "Una giornata di grande calcio per Gavorrano – le parole del patron del Follonica Gavorrano, l’ingegner Luigi Mansi –. Noi siamo veramente onorati di ospitare questa finale. Si sono affrontate due squadre di grande livello, in cui giocano anche degli atleti che potrebbero interessarci e ragazzi che in passato hanno giocato con noi. Consegniamo il testimone al Pineto, ma l’obiettivo è che l’anno prossimo ce lo restituiscano. Noi abbiamo degli ottimi dirigenti che si danno da fare per organizzare al meglio il tutto". Soddisfazione anche per la Lnd.

"Ringrazio di cuore la dirigenza e il presidente del Follonica Gavorrano – commenta Luigi Barbiero, coordinatore del dipartimento interregionale Lnd – così come l’Amministrazione comunale di Gavorrano, perché hanno reso possibile questo evento. Per noi è un grande onore organizzare una manifestazione in una struttura così bella, con un campo eccezionale. E quindi mettendo le due squadre in campo nelle condizioni di disputare una grande partita. Si tratta di due dirigenze formate da persone serie, che credono nei valori dello sport e andranno ad affrontare un campionato di serie C con grande entusiasmo".