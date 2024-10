"Film Festival" da applausi: "Gran lavoro di squadra"

Grande successo per il Capalbio Film Festival. "È stata un’edizione speciale – dice il sindaco Gianfranco Chelini –, perché si è svolta all’interno della sala polifunzionale di Borgo Carige, spazio ormai completamente rinnovato e operativo con cadenza settimanale. È stata anche l’occasione per parlare del binomio cultura e territorio, ricordando quanto questa amministrazione abbia lavorato nel recupero dei beni comuni, come i parchi, la biblioteca e, a breve, il nuovo Anfiteatro del Leccio". "È stato un successo corale – commenta Maria Concetta Monaci, presidente di Fondazione Capalbio –, frutto di un lungo e propositivo lavoro di squadra. Il talento degli ospiti ha sicuramente attirato molto pubblico e quest’ultimo è riuscito a trasmettere calore e affetto agli artisti". "La partecipazione del pubblico – dice Patrizia Puccini, assessora alla Cultura –, i tanti artisti presenti e i temi affrontati dimostrano quanto il Capalbio Film Festival sia un evento di grande rilievo nazionale. Il successo, che ogni anno si conferma e si incrementa, è strettamente legato alla collaborazione e alla condivisione che si è creata tra i i soggetti organizzatori".