Figuranti e Terzieri al Capodanno toscano Anche i rappresentanti del Palio ad Arezzo

Ad Arezzo si è celebrato il Capodanno toscano fra i tanti figuranti storici che hanno sfilato lungo le principali vie della città toscana, era presente anche una ricca rappresentanza amiatina. A rappresentare l’Amiata alcuni figuranti del Palio delle contrade di Castel del Piano con i colori e i costumi delle quattro contrade Borgo, Monumento, Poggio e Storte e i tamburini e i figuranti del corteo storico della Proloco di Santa Fiora. In occasione dei festeggiamenti del "Capodanno dell’Annunciazione", insieme al Palio delle Contrade e al corteo storico di Santa Fiora hanno sfilato anche la Società dei terzieri massetani e il Gruppo storico Presìdi di Orbetello. Presenti anche i figuranti della Giostra del Saracino di Sarteano, dell’Associazione agresto Monteriggioni, Astrolabio sinalunga. Arezzo quest’anno ha ospitato le celebrazioni in onore dell’antica tradizione per cui l’anno civile iniziava in Toscana il 25 marzo, il giorno in cui la chiesa cattolica aveva collocato la Festa dell’Annunciazione, un calendario che rimase in vigore fino al 1749. Solo quell’anno infatti il Granduca Francesco III di Lorena emise un decreto che fissava il primo gennaio come inizio dell’anno, uniformandosi così al calendario gregoriano che dal 1582 veniva utilizzato in tutta Europa.